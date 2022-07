Het valt niet mee met het plankton, maar zo heel erg is het nog niet

Het was een alarmerend bericht waarvan het wel steeds merkwaardiger werd dat alleen een Schotse zondagskrant het had: het plankton van de oceaan is voor negentig procent verdwenen.

Het onderzoek waar het artikel op gebaseerd is, is (nog) niet aan peer review onderworpen.

Voor de zekerheid: het gaat niet goed met de oceanen, niet met het grotere zeeleven en evenmin met het plankton. Maar het onderzoek dat wij eerder vermeldden rammelt nogal en dit doet de zaak van oceaanbehoud nou net geen goed.

Lees verder hier.