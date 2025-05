Het stille pact Trump-Poetin, maar Roemenië trapt er niet in

Vorige week een stuitende bevestiging van het Stille Pact russen de tiran en de aspirant-tiran.

Vier Europese leiders maakten samen met een vijfde, Zelensky, een prachtig plan. Merz, Starmer, Macron en Tusk waren daarom naar Kyiv getreind, in het weekend van 11 mei. Ze belden met Trump en werden ‘t met hem eens, zeiden ze. Ze brandden los met een ultimatum aan Poetin: instemmen met een staakt-het-vuren van dertig dagen. Zo niet, dan zouden er onverbiddelijk sancties volgen, de ergste ooit, gepaard aan nieuwe wapenleveranties voor Oekraïne. De volgende dag, maandag, moest het ingaan.

Poetin moet geweten hebben dat Trumps steun aan het Europese ultimatum breekbaar was. In een handomdraai veegde hij het ultimatum van tafel. In zijn antwoord, ‘s nachts om 2 uur, noemde hij het niet eens. Wel een tijdrekkertje om in Istanboel ‘directe vredesbesprekingen met Oekraïne’ te hebben, op donderdag. Trump? Hij schaarde zich onmiddellijk achter Poetins opzetje. We weten nu dat Zelensky demonstratief maar vergeefs in Istanboel wachtte op Poetin en dat er in diens plaats een Russische delegatie verscheen die het Oekraïense staatshoofd aanduidde als ‘een stel leeghoofden’. De leeghoofden brachten daar opnieuw voor Oekraïne vernederende voorwaarden op tafel, terwijl het Russische drones en raketten op het slachtoffer bleef regenen.

TRUMP GUNT EUROPA GEEN SUCCES

Ik weer woedend over Trumps verraad. Samen met Poetin heeft hij een uitstekend Europees plan gesmoord. Hij gunt Europese leiders geen succes en blijft samen met Poetin Europa in de tang der dictators houden.

Europa probeert het nu nog met sancties tegen de schepen van Poetins schaduwvloot die olie illegaal verscheept naar landen die een oogje dicht knijpen. Niemand weet of dat helpt, al snel kunnen die schepen vervangen worden, aan opportunisten geen gebrek in de wereld. Effectiever zouden indirecte sancties zijn tegen de landen die olie van de valse vlag-vloot kopen. Trump heeft ermee gedreigd, maar niemand gelooft hem meer.

Wat doet Trump? Hij belt alweer uitgebreid met Vladimir, ‘uitstekend gesprek’, bluft hij. Komt er iets uit? Een schemerig plannetje van Trump voor een ‘direct gesprek’ in het Vaticaan.

Even schemerig als het nieuwe Hitler-Stalin, maar dat was het oude ook. Wat ervan bekend was vanaf de snikhete nazomer van 1939, was slechts dat Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie economische samenwerking zouden aangaan en elkaar niet zouden aanvallen, maar niet dat zij samen Oost-Europa zouden verdelen. De inhoud van het gesluierde Trump-Poetin Pact weten we niet, maar wel dat het stand houdt. Ondanks de verhullende kreten van ongeduld van Trump jegens Poetin dat die niet snel genoeg Trumps wens in vervulling brengt om met een vredesdeal te schitteren.

VREDE IS VER, OORLOG DICHTBIJ

Dát er een pact is, dat bewijst het succes van Poetins strategie om keer op keer met vredessmoesjes weg te komen. Zodra er werkelijk aanstalten gemaakt worden hoeft hij alleen maar te zeggen dat vrede alleen mogelijk is door de ‘grondoorzaken’ van de oorlog’ weg te nemen, waarmee hij bedoelt dat Zelensky weg moet en dat het Oekraïense leger grotendeels ontwapend moet worden. Trump laat Poetin begaan en plaatst zich zelfs achter hem door te eisen dat Zelensky niet naar de NAVO-top mag, zoals voorgaande jaren wel het geval was. Europa laat zich tegenstribbelend wegspelen, eenvoudig omdat het de militaire slagkracht mist om vrede in Oekraïne te garanderen en Trump die wel heeft.

SCHADUWEN VAN HET PACT

Het pact tussen Trump en Poetin werpt zijn schaduwen. ‘Trump weigert te erkennen dat zijn vriend vrede in de weg staat. FOX News vroeg het Donald onlangs. ‘.’Is Poetin degene die vrede in Oekraïne tegenhoudt?”, ‘Hmmmmm, kijk’ antwoordt Trump; ik had een stevig gesprek met Zelensky omdat hij dingen zei die niet waar zijn. Zelensky…’

Opmerkelijk, een pact tussen twee verslaafden. De een aan oorlog en een de ander aan de jacht naar blinkende deals. Een pact tussen twee geestelijk beperkten, maar het houdt niettemin stand.

Een andere schaduw van het pact is Trumps houding tegenover Iran. Wel schreeuwen dat hij het plat zal bombarderen als geen atoomdeal komt, maar daarna niets; vermoedelijk omdat Irans bondgenoot Poetin hem daarvan weerhoudt. Ook de uitzetting van Harvard-wetenschapster Ksenia Petrova naar het het land dat zij ontvluchtte, is zo’n schaduw van het Stille Pact. Direct bij aankomst in Rusland zal Petrova gearresteerd worden. Trump geniet ervan haai Vladimir een hapklaar visje in de bek te gooien.

IDEOLOGISCHE TWEELING

Ideologisch groeien Trump en Poetin steeds meer samen. Niet alleen in de christelijke fanfare, ook in het feitelijke racisme. Poetin bedrijft racisme door massaal zijn gekleurde burgers aan het front te laten slachten, Trump door gekleurde immigranten te deporteren, daarentegen een flinke groep blanke Afrikaners met een rode loper zijn land binnen te halen.

HOERA VOOR ROEMENIË

Maar wat een geluk dat Nicușor Dan tot president van Roemenië is gekozen! Ondanks de verblindende overwinning in eerste ronde van poehatrumpist Simion, die de samenwerking met Oekraïne wilde doorsnijden en Moldavië wilde inlijven. Het land is de dans ontsnapt. 54 tegen 46 procent, dat is duidelijk.

Roemenië heeft voor Europa gekozen, ondanks de complotverhaaltjes op TikTok, ondanks de frustratie van Roemeense boeren dat zij niet konden opboksen tegen het Oekraïense graan, dat daar terecht kwam toen Russische oorlogsschepen de doorvaart van de graanschepen naar Afrika blokkeerden. Europa is nog niet verloren.

Ondertussen loert het gevaar. Bijna de helft van de Roemenen had er geen bezwaar tegen gehad als het land een tweede Hongarije was geworden.

Wie verwacht nog een moment dat Trump zich werkelijk tegen Poetin keert? Komt Trump naar de NAVO-top in Den Haag of Zelensky?