Het ontbrekende wapen heet durf

DE DODELIJKE HAZELNOOTHij bombardeert de burgers van Kyiv genadeloos. Hij verordonneert de westerse mogendheden hun ambassades uit Kyiv te laten opkrassen, als zij niet slachtoffers van zijn hypersonische ballistische ‘Hazelnoot’ willen worden. Zo heet dat gevaarte, de Oresjnik. En hij zet de doodsbenauwde Loekasjenko onder druk om Oekraïne opnieuw vanuit het noorden, vanuit Belarus, binnen te vallen en nu eens met echt geweld.

Maar is het verantwoord om de oude Poetin te vergelijken met de verdoemde Hitler? Beiden zien in hun nachtmerries de ondergang op zich afkomen en beiden kunnen door hun obsessie geen stap terug zetten. Dat is de overeenkomst.

Maar verschillen zijn er wel degelijk. Duitsland werd van twee kanten bestormd en Rusland heeft daarentegen in China een stevige rugdekking. Nazi-Duitsland had zijn volledige militaire capaciteit verspild en Rusland heeft nog zijn grote leger van dienstplichtigen achter de hand. Het belangrijkste is misschien dat wanneer Rusland geen leider meer heeft, de kliek rond Poetin heel goed een Medvjedev, een Gerasimov of desnoods een Sjojgoe op het schild kan hijsen. Om Poetins politiek voort te zetten.