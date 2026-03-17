Het lachen is ANP nu wel vergaan, hoop ik…

Eindelijk een uitspraak zoals alle uitspraken over stockfoto-geschillen met ANP zouden moeten zijn. En niet alleen als je een peperdure advocaat inschakelt zoals in deze zaak uit 2021. Hulde wederom voor rechtbank Gelderland (locatie Arnhem) die af durft te wijken van de status quo.
Ik vind al jaren dat ANP wappert met auteursrechten:
- ANP bezit het auteursrecht niet van foto’s gemaakt door freelancers.
- De freelancers worden niet middellijk vertegenwoordigd door ANP.
- Op de foto rusten meestal geen exclusieve rechten, de foto is reeds door minimaal één andere partij uitgegeven. Dan kun je dus niet uitsluiten dat de foto via een andere partij verkregen is.
