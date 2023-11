Het kleinburgerdom dat zich radicaal links waant

Onvoorwaardelijke, maar kritische steun voor het Palestijnse verzet.

De kreet is makkelijk herkenbaar, hij komt uit de hoek waar ooit “We will fight, we will win / Critical support for Ho Chi Minh” geroepen werd. En oom Ho was zo aardig dat zijn eerste prioriteit was de geestverwanten/partijgenoten van deze roepers tegen de muur te zetten. Naast de anarchisten. Meer stijlbloempjes, of hoe moet ik ze noemen:

Omdat Hamas zich dus in essentie verzet tegen de bezetting en het zionisme, steunen wij de beweging onvoorwaardelijk in haar strijd tegen de staat Israël.(….)De strijd van de Palestijnen is zoals gezegd een volkomen legitieme dekoloniale vrijheidsstrijd en het is niet aan ons om te oordelen over welke tactieken zij gebruiken.

Dekoloniaal, waar komt dit volop in zich als links identificerende kringen gebruikte woord plotseling vandaan? Het gaat nooit over St.Pierre/Miquelon of Groenland. Het gaat niet over Jakoetië, Tibet, zelfs niet over West-Papua. Wie het woord gebruikt ziet even over het hoofd dat de laatste belangrijke Europese koloniën bijna vijftig jaar geleden onafhankelijk zijn geworden: Angola, Papua-Nieuw-Guinea en – verrassing! – Suriname.

De nog steeds lopende koloniale schanddaad waar ik op de spandoeken van afgelopen zondag niets over gezien heb is Chagos. Chagos? “Links” zet zijn holle blik op. Ja, Chagos. Educate yourself.

Al heb ik wel een idee waarom “links” dit geen interessante zaak vindt. Zoals ook de oorlog tegen Oekraïne nou nooit eens een koloniale onderneming wordt genoemd door de de luitjes die het zo graag over kolonialisme hebben.

Ruim een jaar geleden kreeg Krapuul de volle laag van zelfverklaard radicaal links, bovenal van twee scribenten die hier een platform hebben gehad, jarenlang, de ene uit solidariteit vanwege de vervolging voor “opruiing”. Het zijn lui die de mond vol hebben van solidariteit, liefst verkeerd gespeld, hoe laat is het?, haha, snedig niet, en ze zijn ook a-a-anticapitalista. En als goed antifascist natuurlijk tegen validisme. Hoe liefdevol waarschuwde degene die heeft meegewerkt aan deze brochure en die deel uitmaakte van het genootschap would-be-nekschieters voor “validisme”, omdat Krapuulredacteur Pyt in een twiet een “anarchist” met een Palestijnse vlag in zijn avatar een domlinkse imbeciel noemde. Imbeciel! Vreselijk.

Verraders, die de kogel aan de slootkant verdienden, waren onder anderen grutters, de mensen in de kraakscene die inmiddels een soort bedrijfje waren begonnen. Een platenzaak. Een balletstudio. Een disco/concertzaal. O ja, en een boekenzaak. Een radiostation. Schrijver dezes voldoet aan de grutterseisen met die laatste twee. Tot vorig jaar heb ik het sans rancune gelaten.

Mooi. Nekschieter laat nu weten:

De organisatie van de klimaatmars, was die daar bang voor? Voor dat label ‘antisemitisme’? Waren die bang om de gematigde witte middle class demonstranten te verliezen? Liever racisme en kolonialisme in de eigen gelederen dan waarlijk bedreven solidariteit? Het is om te kotsen! Kots over de vals bedreven klimaatrechtvaardigheid die alleen maar het eigen belang lijkt te dienen.

Wat hebben die lui toch ook een merkwaardig zelfbeeld. En een wonderlijke kijk op klimaatinzet. We hadden al plotseling de oprisping over zeehondjes, spreekwoordelijk zielig nietwaar. En we hadden

Het is niet aan goed doorvoede witte intellectuelen om achter hun veilige computerscherm te dicteren hoe de anti-koloniale strijd moet worden gevoerd.

Ja, het Israëlische leger gaat moorddadig tekeer in de Gazastrook en op de Westoever geniepiger. Is dat een reden om andere massamoord, verkrachting, gijzeling mooie “antikoloniale strijd” te noemen?

Eerder vandaag hadden we het verhaal van een boek van een anarchistische uitgeverij dat door zich noemende anarchisten in brand gestoken werd omdat de samensteller hun niet beviel, ik beeld het boek ook nog maar eens af



Het oriëntalisme van dit soort links kent een eindpunt. Volgens mij zijn we er al bijna.

