Het kanonnenvoer van het Russische Rijk dreigt met opstand

Als de mobilisatie tegen Oekraïne wordt doorgezet roept dit, volgens Basjkierse nationalisten, opstandigheid op die gewapend uitgevochten zou kunnen worden.

Basjkortostan is niet het enige gebied dat gekoloniseerd is door het Russische Rijk waarvan bewoners disproportioneel geronseld worden om te strijden tegen een volk “dat ons niets misdaan heeft” zoals gezegd wordt.

Zelenskyy kan er op inspelen: “Dagestani’s hoeven niet in Oekraïne te sterven in een smerige en schandelijke oorlog van Rusland – evenmin als Tsjetsjenen, Ingoesjen, Ossetiërs, Tsjerkessen en welke andere natie ook die onder de Russische vlag is gekomen.”

Foreign Policy heeft een inventarisatie, en wijst onder andere op Vrije Naties van Rusland (in het Russisch) en Idel Oeral (met Engelse editie). Deze laatste verklaart openlijk dat de ontbinding van het Russische Rijk het streven is.

Geen prettig leesvoer voor linkse anti-imperialisten die net als ultrarechts Poetin als hun held beschouwen. Voor wie wil weten hoe het echt zit wijzen Idel-Oeral en het genoemde stuk van Foreign Policy de weg.

– Uitgelichte afbeelding: Theatergebouw in Oefa, hoofdstad van Basjkortostan. Door Лилия Габбасова – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43852085