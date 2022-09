Het is OORLOG! Nationaliseer de gas- en elektrabedrijven!

Duitsland doet het al: Gazprom Germania. Het gasbedrijf Uniper vraagt er zelf om en dat heeft ook centrales in Nederland. Hoe dat dan moet? Frankrijk doet het al: Electricité de France, EdF – toch al monopolist. Hoe het dan zal gaan met Gaz de France, later GDF Suez en tegenwoordig ENGIE Electrabel – voor een groot deel Belgisch? Doorpakken nu!

Bij de Britten is het duidelijk dat ze er onder de conservatieven niet met ‘maatregelen’ uit komen, maar nationaliseren is daar uiteraard een vloek, ondanks de National Health. Liz Truss, de windvaan, kan dat simpelweg nu even niet voor elkaar boksen – dat betekent een heel zware winter voor de zeker 15 miljoen arme Britten.

Idealiter lijkt mij dat de EU de energie moet nationaliseren. Dan ben je ook van het probleem van de Vattenfalls, de E-ONs, de NUONs en die hele kluwen van eikenprocessierupsen met hun malende kaken en hun gifharen die zich onuitgenodigd en parasitair tegoed doet aan onze eikenbossen. Díe hebben hier wel recht van bestaan, die horen hier.

Waar zijn we in godsnaam mee bezig, Rutto? Eerst de postbedrijven privatiseren – hoop geziek en gedoe, en uiteindelijk verzwelgt overblijver Post NL de laatste, rillende, vrije vogel. En post is een…. NUTSBEDRIJF, Rutto!

Dan de NS – ooit richtte hun topman Hupkes de Trans Europe Express op. Zijn truc was dat die op alle voltages kon rijden, omdat die dieselmotoren had en dus niet in Venlo, Bad Bentheim of Emmerich op een Duitse locomotief hoefde te wachten. De NS gebruikt 1500 volt, de Duitsers, Belgen, Fransen 25.000 volt. (Dit is ook het definitieve bewijs dat er geen God is…)

Ga nou naar eindelijk eens naar die politico-logopedist om de volgende zinnen te leren:

‘Ik KAN het me wel HERINNEREN, maar ik heb geen zin het te zeggen.’ (Let op toon en ritme, jongen!) ‘Prieftiesring heeft niet opgeleverd wat we ervan verwachtten – we wilden een kleinere overheid, en nu moeten we toch weer opdraven om de rotzooi op te ruimen, wat jaren extra moeite gaat kosten en waar ik geen zin in heb.’ (Goed ar-ti-cu-le-ren, okee?) ‘Nutsblubbub…’ (Goed zo jongen. Diep ademhalen en dan in één keer. Het begin is er. Nog een keer.) – ‘NUTSbeblub’ (Bijna, jongen. Ga lekker thuis een half uur per dag oefenen, en volgende week hebben we ‘m! Weet je nog wat een nutsbedrijf is? Kijk dat nog even na – er zal een wereld voor je opengaan!)

