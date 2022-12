Het is niet rendabel u vervoer aan te bieden

Het aanleggen van een weg voor uw privétankje op vier wielen is een investering.

Het onderhouden van een openbaarvervoervoorziening vergt een subsidie, en iedereen weet dat subsidie iets is waar op bezuinigd kan en moet worden.

Openbaar vervoer moet rendabel zijn. Uw dorp is niet rendabel. Vanaf vandaag zult u het voelen.

Freek Bos van Reizigersverenging Rover is bezorgd: “Afgelopen jaar ging nog om relatief kleine veranderingen zoals minder bussen in het uur of het schrappen van de eerste of laatste rit. Maar nu worden hele lijnen opgeheven.”

Dat merken ze onder meer in Een, een dorp in het noorden van Drenthe. In de nieuwe dienstregeling is daar de regionale buslijn 84 opgeheven. Volgens de provincie maakten er te weinig mensen gebruik van en moet er door het wegvallen van de coronasteun worden bezuinigd. Een alternatief voor de inwoners is er niet, want de dichtstbijzijnde bushalte is nu kilometers verderop.

Inwoner en raadslid Christel Pijpker baalt er van. “Hoe moeten onze jongeren nu naar school? En de minder mobiele ouderen die boodschappen willen doen?” Pijpker legde zich er niet bij neer. “Ik startte een petitie en had talloze overleggen met provincies en vervoerders. Maar het mocht niet baten.”

Het dorp Een is geen uitzondering. Van Drenthe naar Friesland, tot Goeree-Overflakkee, door heel Nederland worden dit weekend buslijnen definitief opgeheven, vooral in landelijk gebied.