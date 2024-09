Het hemels Jeruzalem in groen plezierig land

William Blake wordt door kenners gezien als proto-anarchist, wie ben ik dat ik het zou ontkennen. Dus is het grappig dat zijn “voorwoord” bij het epos Milton, getoonzet door Hubert Parry, voor orkest bewerkt door Edward Elgar, opgedragen aan de suffragettes-beweging, doorgaat voor een Engels patriottisch lied. Het verwijst naar de legende dat Jezus op bezoek geweest zou zijn in Engeland (dat in Zijn aardse tijd niet eens bestond) en dit bezoek legt de plicht op het hemels Jeruzalem op aarde te stichten in Engeland.

And did those feet in ancient time

Walk upon Englands mountains green:

And was the holy Lamb of God,

On Englands pleasant pastures seen!

And did the Countenance Divine,

Shine forth upon our clouded hills?

And was Jerusalem builded here,

Among these dark Satanic Mills?

Bring me my Bow of burning gold:

Bring me my arrows of desire:

Bring me my Spear: O clouds unfold!

Bring me my Chariot of fire!

I will not cease from Mental Fight,

Nor shall my sword sleep in my hand:

Till we have built Jerusalem,

In Englands green & pleasant Land.



Meezingversie op Remembrance Day, 11 november 2022, Jerusalem