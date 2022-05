Het grootkapitaal loert en loert en loert, en bewaart

Clearview AI – dat is het. Die zit in New York en bezit 20 miljard gezichtsfoto’s – en ze vinden dat zelf prima… Echt gewoon eerlijk van internet. Eerlijk van Twitter. En van Facebook. En van Goo… echt eerlijk! Gewoon om eerlijk te verdienen.

Zit ik daarbij? Zeker, dit zijn Mijn Grootste Fans bij gebrek aan beter. En zitten jij en jij en jij erbij? Wat denk je zelf… uiteráárd. En de hele redactie van dit moois, en vast alle lezers die ooit… Maar willen wij dat wel? Dát hebben ze ons even niet gevraagd.

De Britse staat vindt dat soort scraping en dan ook nog opslaan en helemaal uitbaten echter diefstal en misbruik en heeft het Amerikaanse artifical intelligencebedrijf nu net een boete van 7,5 miljoen pond gegeven. Terwijl Clearview niet eens officieel gevestigd is in de UK…

Al in 2020 publiceerde BuzzFeedNews.com over dit volkomen doorgeslagen, staatsachtervolging-Chinese-stijl misbruik. De Amerikaanse immigratiedienst bleek klant te zijn en zo nog wat, het warenhuis Macy’s, en honderden plaatselijke politiekorpsen… Sorry dat ik onderbreek hoor, maar even een klein ienieminie vraagje: is de misdaad in de VS nu een STUK MINDER? O nee? Goh…

Ook in Nederland en België kunnen sommige kwijlende overheden er maar niet vanaf blijven, zo bleek in februari 2021, opnieuw bij BuzzFeedNews. En helaas: ook Oekraïne…

De op één na meest geloofwaardige minister van het kabinet van toen, jawel: Sandertje Dekkertje, hoeder van ons hoogste goed: rechtsbescherming, ontkende alles eind september 2021 in de Kamer na vragen.

Clearview krijgt niet alleen een Britse boete, maar moet ook alle data van Britten verwijderen. O ja? Zien is geloven. En hoe ga je dat dan checken, Boris Boef?

De Italianen gaven het bedrijf via hun GPDP eerder dit jaar al een boete van 20 miljoen euro. Waar blijft Nederland?

Als iemand dit soort trucs wil uithalen, dan kan dat alleen maar een staat zijn – en nee, niet op zijn Chinees en ik pleit er niet voor. Met allerlei, tsja, controles. Tsja. Nu is er totaal geen controle. Leve de Markt! Leve het Grootkapitaal! Sorry.

Overigens lijkt me dat er één nuttig gebruik kan zijn: pedofilie op het web. Als je als rechercheur door duizenden vuile foto’s moet ploegen om slachtoffertjes te herkennen…

O ja: de site van Clearview heeft als uitgang .ai, dus: Clearview.ai. Zozo. Ik heb ze meteen in de onuitwisbare databank van web.archive.org gezet. Koekje v.e.d.! Dat ze ze leren!

Hun motto:

OUR MISSION IS SIMPLE AND IMPACTFUL

To drastically reduce crime, fraud and risk, to make our communities safer and commerce secure

Clearview AI’s unbiased facial recognition platform is protecting our families and making our communities more secure. We help law enforcement disrupt and solve crime, and we enable financial institutions, transportation, and other commercial enterprises to verify identities, prevent financial fraud, and identity theft.

O ja:

Californië heeft wat sterkere privacyregels dan de rest van de VS. Inwoners kunnen dus aan Clearview vragen om hen eruit te gooien. Stuur dan wel even een helder fotootje op…

PS 1:

Gaat een beetje, betrapte CDA-sjoemelaartje Gerritje Driessentje met je Journalisten Meldpuntje? Al wat binnengehengeld? Als ik die breinen van Limburgse sjoemelaarskes even doorgrond, zie ik veel terughoudendheid. Op Driessens klaag- en zeursite is nog geen enkele melding verschenen… https://web.archive.org/web/20220527101446/https://meldpunt-onwaarheden-joepdohmen.nl/

Op zijn andere site gerdriessenadvies.nl, citaat:

Ger Driessen Advies BV

Ger Driessen gaat veel verder dan louter adviseren. Door de brede ambtelijke en bestuurlijke ervaring bij gemeente, waterschappen, provincie en rijk, weet hij als geen ander hoe lijnen lopen bij overheid en bedrijfsleven.

PS 2:

En Elseviers Weekblad keurt het het Driessen-offensief goed – die durven tegen het landelijk CDA-bestuur, het provinciaal CDA-bestuur, de NVJ én Emile Roemer tegelijk in te gaan… Stoer hè! O ja: ik schreef in mijn vorige stukje over sjoemelen in bronsgroen eikehout dat Ger ‘Cor’ heette. Foutje! Sorry Ger.