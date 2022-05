Ojeetje! Limburgse CDA-sjoemelclub gaat NRC en Joep Dohmen aanpakken: heel veel succes!

Zelf zou ik heel erg blij worden van een fansite als van de Limburgse ex-politicus Cor Driessen. Die is vandaag een klaag- en zeursite begonnen, zoiets als de Polensite van Wilders, maar dan voor iets veel en veel gevaarlijkers: een volkomen losgeslagen, doorgedraaide en bloedslurpende vampierjournalist genaamd Joep… D-O-H-M-E-N! Van de… N-R-C!! Die ook nog boeken schrijft….

Niet dat Driessen daarin mocht, maar geheel vrijwillig nam hij de verwijzing naar een bordeelbezoek op zich, dat hij meteen ook maar ontkende. Lijkt me niet handig, maar goed: handig zijn Limburgse CDA’ers en VVD’ers vrijwel nooit. Veel van hun gekonkelefoes komt steeds vaker uit. Zielig hè? O ja, Driessen vergat even co-auteur Paul van der Steen van Dohmen. En nou vindt het landelijk CDA Driessens zeursite ook al gezeur, lieten ze net weten.

Dan even Raymond Knops. Voormalig luitenant-kolonel (boven majoor, onder kolonel) en vooral: ex-minister van binnenlandse zaken. Is ook Limburger en woont daar ook, nogal aardig. Net ietsie té, vonden enkele kranten en Dohmen. (Ze gunnen zo’n hardwerkende politicus natuurlijk uit kinnesinne ook niks). Knops sjoemelde volgens de kranten met de vergunning en zo werd zijn optrekje net ietsie te optrekkerig.

Knops werd net als zijn CDA-vriend Cor woedend op Dohmen, de NRC en dagblad De Limburger. En haalde ze twee weken terug voor de rechter. Toen maakte hij de PR-fout-van-de-maand: kankeren tegen de kranten. Knopsiepopsie wil niet beseffen dat daarmee in de hoofden van heel veel lezers iets simpels gebeurt: ‘Hè, de NRC en DeLimb hebben kennelijk een wondje geraakt… dus heeft Knopsiepopsie het gedaan’.

Ik geef toe: ben geen fan van dit kamerlid. Nogal simpel: hij staat jaarlijks in het nabije Roermond de grootste Nederlandse oorlogsmisdadiger te herdenken, nl. ex-generaal Spoor. Die maakte zijn handen vuil en vooral zijn ziel zwart vuil door de massamoorden van Nederlandse militairen, plus Molukse van het KNIL, onder de Indonesische bevolking tussen 1947 en 1950. Welke dan? Nou, Rawagedeh bijv, 9 december 1947, 431 onschuldige mannen als represaille vermoord door ‘onze jongens’. Spoor was de baas van ‘de slachter van Celebes’ oftewel ‘de Turk’, oftewel kapitein Westerling. Die legde ze zelf om, eigenhandig. Jaja, oen, natuurlijk standrechtelijk. Ooit iemand voor die en vele duizenden andere oorlogsmisdaden berecht? Tuuuuuurlijk niet, wat denk jij wel…

Nou, daar staat Knopsiepopsie dan zijn goeie goed bij te luchten. En legt eventueel wat bloemen of een kransje bij de buste van de G.O.M.V.N. (Grootste OorlogsMisdadiger van Nederland), ex-generaal Spoor. Pinkt misschien traantje na de toespraak van de aalmoezenier… Pinkiepink! (Misschien doen de kleinkinderen en achterkleinkinderen van de vermoorde mannen uit Rawagedeh dat ook wel – maar om een andere reden…)

Knopsiepopsie houdt dus van sjoemelen met vergunningen, maar ook van het vereren van G.O.M.V.N.s. Verder heb ik niks tegen ‘m. Hij wast zich goed, scheert zich van top tot teen, draagt schoon goed, let op zijn lijn, houdt zijn huis, tuin en auto keurig… Een modelburger! Citizen Knopsiepopsie! Zeg burgomastro en raadsledo’s van Horst, kan die man geen ereburger worden? Zó moet ’t!

O ja 1:

altijd leuk als de jongens van de achterste banken tumult gaan maken. Daar komt-ie dan: de NVJ – jawel! – pikt deze aanval op de NRC en/of DeLimb en/of Dohmen niet! Van Niemand! Dat de twee Limburgse CDA-rakkers zichzelf zo aan hun eigen touw ophangen, in het openbaar als volksvermaak (waarvoor dank) en dat je dat dan ruim baan moet geven… Nee – dat kan toch niet? Jawel joh – ze maken zichzelf belachelijk! Lachen!

O ja 2:

Dohmen heeft een stuk of vijf prijzen gewonnen met eerdere artikelen over gesjoemel in Limburg, al sinds 1993. Hij weet ook e.e.a. over seksueel misbruik in de katholieke kerk. Ik ga Dohmen niet verdedigen. Nergens voor nodig.

PS: Nee, ’t is mooi zo.

De wegens oplichting veroordeelde ex-VVD-wethouder Paul van Rey (2014) uit Roermond hoeft hier niet ook nog bij. Ook al zit zijn partij nu weer in de coalitie daar. Nee, ik doe het niet. En de sjoemelende ex-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen en ex-CDA-gouverneur Theo Bovens (alias ‘de snor’) ook niet. En de sjoemelende ex-CDA-gedeputeerde Verheijen evenmin – hé, die woont ook al op fietsafstand van Knops…! Nee, ik doe het niet. ’t Is mooi zo…

– Uitgelichte afbeelding:Door Sebastiaan ter Burg from Utrecht, The Netherlands – Uitreiking Stuiveling Open Data Award (SODA), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73541306