Het dreigende einde van de AMOC

De Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), niet te verwarren met de Golfstroom, dreigt uit te vallen? Wanneer? Duitse klimatoloog Stefan Rahmstorf aan het woord (in het Engels), met een pessimistisch scenario.



Al sinds de jaren 1950 is duidelijk dat de Atlantic Meridional Overturning Circulation, de AMOC, een belangrijke motor van ons klimaat is. Klimaatonderzoekers rekenen dit complexe geheel van wereldwijd samenhangende zeestromingen tot een van de tipping points voor het klimaat: als het systeem omslaat – stilvalt in dit geval – heeft dat een plotse en wereldwijde verandering tot gevolg. En die is onomkeerbaar, of toch voor honderden tot duizenden jaren.

Klimaatstudies geven aan dat de AMOC verzwakt, maar hoeveel en hoe snel, daarover bestaat discussie. Volgens het laatste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC is het (met middelmatige betrouwbaarheid, zie verderop) zeer onwaarschijnlijk dat het systeem nog deze eeuw volledig ineenstort. Maar eind juli publiceerden Ditlevsen en Ditlevsen, twee Deense onderzoekers, een nieuwe statistische analyse van de AMOC in Nature Communications. Volgens de klimaatfysicus en de statisticus zijn er betrouwbare waarschuwingssignalen dat het systeem wél deze eeuw nog zou ineenstorten. Tenminste: als we CO 2 blijven uitstoten zoals we dat nu doen.

– Uitgelichte afbeelding: By R. Curry, Woods Hole Oceanographic Institution/Science/USGCRP. – http://editors.eol.org/eoearth/wiki/File:OCP07_Fig-6.jpg, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61272315