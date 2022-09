Het begin van het einde voor BIJ1

Om heel eerlijk te zijn, ik heb er van begin af aan niets in gezien, maar het is dan wel weer treurig om gelijk te krijgen. Er was de affaire rond Quinsy Gario, en later het aftreden van voorzitster Jursica Mills, die fors racisme in de partij ondervond.

En nu dan groot gedonder in de afdeling Amsterdam, waar de partij geacht kan worden haar grootste basis te hebben. Van twitter plukken we een mail die rondgestuurd is door het aftredende afdelingsbestuur:



(via Chris Aalberts)

Wat verder nogal duidelijk wordt is dat Sylvana Simons een sterk Kamerlid is, maar een zeer zwak partijleider.

Zelfs als “tegen het witte binaire cisheteronormatieve patriarchaat” niet de grote partijleidraad was – zie de massa’s toestromen!, o ja de club is ook “tegen het kapitalisme” wat dat ook moge betekenen in de concrete situatie van nu – zou de werfkracht niet al te groot zijn.

Een tip namens Krapuul voor Simons: laat het voorbij zijn en schuif aan bij een van de echte partijen op de linkerflank. Die kunnen wel versterking gebruiken.