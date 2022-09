Herrn Noam Chomskys Umwälzung der Geschichte, en zijn Nederlandse aanhang

Er zijn dus mensen die totaal ontploffen als ze geciteerd worden. Althans, als wat zij citeren geciteerd wordt. Even een eigen stukje introductie bij zo’n citaat:

Oekraïne is een marionettenstaat, stiekem lid van de NAVO. Opstandigheid in Iran is een CIA-operatie. De wereld is overzichtelijk voor de anti-imperialist, van wie ik mij afvraag aan welke kant van “het hoefijzer” die zich eigenlijk ophoudt. Van enkelen van de hier geciteerden is het zeker niet duidelijk.

Lang heb ik de zogenaamde hoefijzertheorie terzijde geworpen. Uiterst links lijkt toch echt niet op uiterst rechts. Vooral omdat ik mij zelf van oudsher op de uiterste linkerflank gepositioneerd gevonden heb.

Maar 2022 laat een historische breuk zien.

Uiterst rechts herkent in Poetin en zijn nauwelijks nog als democratie vermomde dictatuur zichzelf.

Uiterst links ziet in Poetin iemand die Het Imperialisme weerstaat. Imperialisme is de Verenigde Staten. Niet een reusachtig rijk dat reikt van Oostzee tot Beringzee met alle volkeren die nu eenmaal kleiner in aantal zijn dan de Russen, die kanonnenvoer mogen leveren voor een oorlog die uiterst links als een antinazistische anti-imperialistische speciale operatie afschildert. Al is het wel agressie, natuurlijk, maar…

En welke fameuze anti-imperialist kan men dan beter als kroongetuige aanvoeren dan iemand die in brede kring als anarchist gezien wordt en die in feite weinig anders doet dan regelmatig oproepen op het minste kwaad, de Democraten, te stemmen?

De propaganda van het westen herhaalt het elke keer weer: de agressie van Rusland is niet uitgelokt. Dit bracht Noam Chomsky tot de uitspraak: Of course, it was provoked. Otherwise, they wouldn’t refer to it all the time as an unprovoked invasion. (Natuurlijk was het uitgelokt. Anders zouden ze er niet de hele tijd naar verwijzen als een niet uitgelokte invasie). Zelfs de Paus was het duidelijk te gortig, toen hij opmerkte dat de NAVO wel erg nadrukkelijk aan de poort van Rusland had staan blaffen. Laten we duidelijk zijn. Rusland is en blijft volledig verantwoordelijk voor het starten van de oorlog met alle onzalige gevolgen ervan. Maar tegelijk is de NAVO volledig verantwoordelijk voor het uitlokken ervan. En daaraan moeten we nu toevoegen dat de NAVO ook medeverantwoordelijk is voor het rekken van die oorlog ten koste van Oekraïne, door elke diplomatie te blokkeren.

Twee alinea’s, oorspronkelijk verschenen bij Solidariteit, dat was al schrikken genoeg, en zonder commentaar overgenomen bij GlobalInfo. Dat was ook schrikken, al had Kees Stad al eerder dubieuze stukken overgenomen van De Wereld Morgen, dat geheel op de (Belgische) PvdA-toer het vuige VS-imperialisme in actie ziet in Oekraïne.

Hier weer het schema “Rusland verantwoordelijk, maar…”. En zoals gewoonlijk ontkracht het “maar” wat er aan voorafgegaan is.

Het citaat van Chomsky is evenwel fouter dan fout. Een redenering vanuit het ongerijmde: ze zeggen dit, en dus bedoelen ze dat. In de eerste plaats ontkent hij het goed recht van de Oekraïners om hun eigen lot te bepalen. Dat doet die verschrikkelijke NAVO wel voor hen. En hem, als Potëmkin-anarchist, in feite liberal, valt het niet aan te rekenen dat hij geen rekening houdt met nota bene anarchistische milities aan het front, die samen met trotskisten, tegen de Russische invallers vechten. Het doet behoorlijk aan Spanje denken, 1936/37. Alleen is de hoofdmoot van het leger hier min of meer liberaal/nationalistisch. Solidariteit en GlobalInfo reken ik deze dolkstoot echter wel aan.

(Overigens: echte anarchisten buiten de Oost-Europese sfeer, als Freedom, Crimethinc en meer hebben wel het eerzame standpunt ingenomen.)

Het allerkwalijkste aan dit citaat van Chomsky is dat het overeenkomt met de redenering van het Duitse invasieleger in België, 1914. De verklaring dat België neutraal was was maar een vodje papier.

En dezelfde redenering hanteerde het leger van nazi-Duitsland bij de invasie in Nederland, 1940. Nederland was helemaal niet echt neutraal, maar hoorde stiekem bij de Geallieerden. Een dergelijke redenering hanteert Chomsky over Oekraïne. En zo redeneren Solidariteit en GlobalInfo dus ook.

Pijnlijk voor het zelfbeeld van Kees Stad, de man achter GlobalInfo, die zoals de Engelse uitdrukking zo plastisch zegt met zijn broek op zijn enkels is betrapt. En dat betrapt zijn blijkens een groot stuk op Konfrontatie (niet op zijn eigen site) heel erg naar vindt, voor Kees Stad in de eerste plaats.

Het is wel komisch dat een anti-imperialist anderen (keek even in Wikipedia) van “neo-manicheïsme” beticht. Dit volsta als weerwoord.

