Herdenking Februaristaking 2025

Op dinsdag 25 februari 2025 wordt in Amsterdam bij de Dokwerker de Februaristaking van 1941 herdacht. De herdenking is een samenwerking van het comité en de gemeente Amsterdam. Spreker dit jaar is journalist, columnist en schrijver Sheila Sitalsing. Schrijver en theatermaker Marjolijn van Heemstra draag een gedicht voor dat ze speciaal voor de herdenking schreef en er zal een muzikale bijdrage zijn.

Het comité verzoekt iedereen om – met het oog op de duurzaamheid – een klein bloemstuk, een enkele bloem of een kleinschalig alternatief te bestellen of mee te nemen. Deze kunnen op de dag zelf worden afgegeven op het Jonas Daniël Meijerplein (door uzelf of de bloemist).

Voor mensen die slecht ter been zijn, is er in de tent die op het plein staat een zitplaats. In deze tent wordt ook traditiegetrouw warme chocolademelk verstrekt. De herdenking begint om 16.45 uur. Na het programma begint het defilé rond de Dokwerker. Daarna kan iedereen deelnemen aan het defilé en bloemen leggen. Niet alleen bij de Dokwerker, maar ook op andere plekken worden in de week van 25 februari herdenkingen gehouden. Op dinsdag zijn er ook herdenkingen in de Amsterdamse Kinkerbuurt, in Nieuw-West, op de hoek van de Amstel en Zwanenburgwal, in het Stadhuis op het Waterlooplein en in Weesp. Op woensdag zijn er herdenkingen in Hilversum en in Zaandam.

De herdenking is ook live te volgen via stadszender AT5.