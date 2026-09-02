Helft van alle boeren krijgt te maken met pesticidenvergiftiging

Jaarlijks lopen meer dan 400 miljoen boeren en landarbeiders een acute pesticidevergiftiging op. Het probleem is met name uitgesproken in ontwikkelingslanden zoals Burkina Faso: bijna vier op de vijf landbouwers krijgt er te maken met ongewilde vergiftiging door pesticiden.

Wetenschappers uit Duitsland, Maleisië en de Verenigde Staten tonen in een nieuwe studie aan hoe groot het probleem van de ongewilde – en vaak onbewuste- pesticidenvergiftiging wel is: maar liefst 400 miljoen boeren, de helft van alle landbouwers wereldwijd, loopt gevaar.

Volgens het onderzoek houdt dat cijfer nog geen rekening met de 84 miljoen kinderen die in de landbouw werken en die nog kwetsbaarder zijn voor giftige chemicaliën, die onder meer vrijkomen door sproeinevels.

“Het is dringend nodig dat de meest giftige pesticiden verdwijnen uit de landbouw en worden vervangen door veiligere alternatieven”, concluderen ze.

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