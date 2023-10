Held van de arbeidersklasse. Nrs. 3 uit de lijsten, tweede helft

De tweede portie nrs.3 van de lijstenextravaganza.

Gabriëlle:



Hurricane, Bob Dylan

Rob:

Het beroemde Rolling Stone interview werd in delen gepubliceerd in de Avrobode. Het maakte op mijn twaalf-, dertienjarige ziel een verpletterende indruk. Lennon had het over pijn. En ik wist zonder mijn eigen woorden te vinden waar hij het over had. Ik ben de redactie van de toenmalige Avrobode voor eeuwig dankbaar dat ze de kunstenaar in me wakker geschud hebben. En John natuurlijk.



Working class hero, John Lennon

Suffrajet:



Girl don’t come, Sandie Shaw

Arnold:

Uit de vroegste dagen van mijn Eigen Transistorradio, de herkenningsmelodie van Simon Dee op Caroline. Natuurlijk helemaal uit te spelen. Pas decennia later kwam ik er achter dat veel van die pakkende herkenningsmelodieën tot de door mij tot dan versmade jazz behoorden. Dit swingnummer houd ik speciaal in ere.



The sunny side of the street, Tommy Dorsey Orch. feat. The Sentimentalists

– Uitgelichte afbeelding: Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20032741