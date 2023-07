Hein Schumacher: kapitalist van de maand juli

Achter mijn rug om, natuurlijk weer terwijl ik op dienstreis was, is Hein Schumacher van FrieslandCampina overgestapt naar Unilever in Londen. Als topman, ja. Hij had er vroeger al gewerkt. FrC verwerkt de melk van 15.000 Nederlandse boeren en deze fraaie coöperatie is tegelijk hun eigendom.

Unilever telt 150.000 werknemers en maakt 400 merken die in 190 landen worden verkocht. Het ontstond uit Nederlandse margarinefabriek Van den Bergh en Jurgens en in Engeland uit Lever Brothers en verkaste zijn hoofdkwartier drie jaar geleden naar alleen Londen. Rutte werkte er een paar jaar. En het bedrijf maakt en verkoopt van alles in Rusland – nog steeds. Ja, waarom niet? Geld is geld en die fabrieken van Dove en Magnum etc daar kun je niet zomaar sluiten, toch? Nou vooruit dan maar… toch?

Heineken zat daar ook, maar heeft de boel nu verkocht.

Wat kunnen de consequenties zijn voor onze Schumacher? Kan hij vervolgd worden wegens het steunen van het Russische terreurregime? Want nu moeten grote bedrijven daar opeens een extra belastinkje betalen vanwege de toch wel oplopende kosten van de ‘militaire operatie’.

Een week geleden demonstreerde het Ukraine Solidarity Project voor hun deur met aan fraaie, gelikte advertentie. Daarop gewonde en verminkte Oekraïense soldaten. Unilever is groot in Rusland. Maar daar zijn ook actief bedrijven als Yves Rocher, de Duitse giga-groothandel Metro/Makro en de grootste Franse keten van bouwmarkten, Leroy Merlin.

Het complete lijstje, totaal 30 bedrijven:

China – 8

Greece – 5

France – 4

USA – 3

Italy – 2

GrB – 2

Austria – 1

Belgium – 1

Estonia – 1

Germany – 1

Hungary – 1

India – 1

Op de Oekraïense overheidssite staat dat keurig uitgelegd. Leroy Merlin heeft 143 megawinkels in Rusland – pfff, ik was even bang dat onze eigen Hein Schumacher nat zou gaan. Over Leroy M vindt u daar deze info:

“Is een in Frankrijk gevestigde detailhandelaar voor woningverbetering en tuinieren die verschillende landen in Europa, Azië, Zuid-Amerika en Afrika bedient. Het werd opgericht in 1923 en maakt deel uit van de Adeo-groep, die behoort tot de Mulliez Family Association.

Het bedrijf betrad de Russische markt als dochteronderneming Leroy Merlin Vostok in 2004, heeft het grootste netwerk van doe-het-zelfwinkels en is toonaangevend op het gebied van “omzet per vierkante meter winkelruimte”.

Leroy Merlin Vostok is een ruggengraatonderneming van de Russische Federatie, die een hoog inkomstendeel van de begroting van de Russische Federatie levert en een belangrijke bron van inkomsten voor de regering van de Russische Federatie, en daarmee acties ondersteunt die gericht zijn op gewelddadige verandering, het omverwerpen van de constitutionele orde, het grijpen van de staatsmacht, het wijzigen van de grenzen van het grondgebied of de staatsgrens van Oekraïne, het aantasten van de territoriale integriteit en onschendbaarheid van Oekraïne, wat de democratische processen en instellingen in Oekraïne ondermijnt, bedreigt de vrede, stabiliteit, veiligheid, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. De omzet voor 2021 bedroeg 456,6 miljard roebel.

Op 11 maart kondigde Leroy Merlin aan dat het geen plannen heeft om zijn activiteiten in Rusland, waar het 143 winkels heeft, te verminderen. Op 17 maart sloten ze het Oekraïense kantoor af van de bedrijfscommunicatie en verklaarden ze dat ze de leveringen aan de Russische Federatie zouden vergroten.”

PS: Kenia heeft het zesjarige verbod op kappen van bomen opgeheven.

Het land is bijna 20x zo groot als Nederland en telt bijna 60 miljoen inwoners. Het noemt zichzelf Ke-nya, dus twee lettergrepen.