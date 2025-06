Hèhè! Ein-de-lijk!

Ein-de-lijk! Wilders stopt met het kabinet. JOEPIE!

En jazeker: dan verdwijnt Faber meteen ook. Is dat dan geen prachtig nieuws?

Misschien verdwijnt Bosma dan ook wel!

Ho-ho-ho jochie – niet zo doordraven. Het zou mooi zijn, maar…

Dus wat er gaat gebeuren? Wat wil je weten?

Wilders krijgt zijn 20 of 25 zetels wel weer. Maar de ‘laatste kansers’ onder zijn kiezers, de mensen die zuchtend en steunend vol afkeer van de polletiek dan nog één keer gingen stemmen… die gaan lekker niet meer! Dat scheelt effe een half tot 1 miljoen kiezers – meest PVV.

Good riddance, zeg ik dan maar. En kom vooral nooit meer terug! Blijf weg van een spel waar je de ballen van begrijpt. Lijkt me uitstekend om op termijn mensen die twee keer niet stemmen, hun stemrecht voor tien jaar af te nemen. Wie zijn kiezersbillen brandt…

O ja, wel leuk van Mirjam Bikker: ze noemt Wilders iemand die er bij tegenslag als een angsthaas vandoor gaat.

En wat kan het mij schelen dat het NSC nog maar één herinneringszetel houdt? Ik hoop dat er een inscriptie in komt: ter herinnering aan het NSC, die 20 zetels haalde in 2023, beloofde NÓÓÓÓIT met de ellendige PVV te gaan regeren, en dat toch deed – Requiescat In Pacem.

We moeten nog even afwachten hoe de oorlog in Oekraïne loopt: dat kan nog van alles worden, maar niet leuker en zal iets van ons vragen. Maar Wilders blijft een hard-core Poetinist.

Maar die oneindige dagelijkse ruzies, de aanvallen, de beledigingen, de agressie, de minachting van die eeuwige hand in de zak bij interrupties, dat kinderachtige ik-krijg-me-zin-niet-en-dan-krijg-ik-lekker-een woedeaanval: wat heb ik daar toch de pest aan. Het kan alleen maar beter worden, mensen!

Mijn grote nareizigster DY vindt hem ook kinderachtig.

Aan de partijen uit de coalitie waar ik het effe niet over heb gehad: bekijken jullie het maar lekker.

O ja: het gaat niet om asiel, maar om arbeidsmigratie. En het is het bedrijfsleven die die 900.000 arbeidsmigranten – de meeste uit de EU, velen aan het werk in de agro-industrie van de BBB – hier haalt.

– Uitgelichte afbeelding: Door Minister-president Rutte from Nederland (+31) – Rutte, Verhagen en Wilders bij presentatie regeer- en gedoogakkoord, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28681149