Harry Belafonte ruste in vrede

En de overlijdensberichten blijven maar komen. Ach, “vandaag wordt er een muzikant/musicus geboren die de wereld versteld zal doen staan”, zulk nieuws bestaat nu eenmaal niet.

Harry Belafonte is overleden, 96 jaar. Net als “de Queen” heeft iedereen hem meegemaakt. Zanger, acteur en in zijn geval terecht activist genoemd, strijder in de burgerrechtenbeweging.

Voor mij was hij de kennismaking met Engelstalige muziek, een mannenstem, wat niet al. Moet ik uit zijn oeuvre één nummer kiezen? Ik doe de eerste twee die ik heb leren kennen.



Jamaica farewell



Island in the sun

(tevens keuze van Laurent)

Pyts keuze:



Oh Shenandoah

De keuze van Dadaland (het stond op het repertoire van de band waar zij deel van uitgemaakt heeft):



Man smart (woman smarter)

Anaïs Cortez-Reina kiest zijn versie van La bamba

– Uitgelichte afbeelding: Bundesarchiv_Bild_183-1983-1027-417,_Berlin,_Konzert_mit_Harry_Belafonte.jpg, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10269123