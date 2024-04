Friese Beweging dient klacht in tegen Johan Derksen

De Jongfryske Mienskip (en geloof me: dan hebben we het over de harde kern van de Friese Beweging) heeft bij een antidiscriminatiebureau in Leeuwarden een klacht ingediend over de uitspraken die Johan Derksen heeft gedaan in Vandaag Inside over het PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop. Derksen vond dat De Hoop zich niet in mag zetten voor de Friese taal omdat hij helemaal geen “echte Fries” is. Blijkbaar weet deze Gelderse flapdrol beter wat een Fries is dan de Friezen zélf:

‘Die @HabtamudeHoop is geen Fries. Ik ben toch ook geen Surinamer.’ Johan Derksen meent dat het in het Friese Wommels opgegroeide TK-lid Habtamu geen recht heeft om zich Fries te noemen en geen recht van spreken heeft over Fries taalbeleid. Krankjorem!@gl_pvda @vandaaginside pic.twitter.com/qPW5zbFhJD — Jaap Stalenburg (@JaapStalenburg) April 9, 2024



De Hoop is geboren in Addis Abeba, maar werd door zijn ouders te vondeling gelegd. Toen hij 8 maanden oud was werd hij geadopteerd door een Fries(talig) echtpaar. Hij groeide op in het dorp Wommels, leerde perfect Fries spreken en schrijven – zijn Fries is aanmerkelijk beter dan het mijne – werd op 19-jarige leeftijd het jongste raadslid in de gemeente Súdwest-Fryslân, schreef It grut Frysk diktee en belandde vorig jaar in de Tweede Kamer namens de PvdA.

De Jongfryske Mienskip heeft woensdagmiddag een gesprek met een delegatie van Discriminatie.nl. ,,Op basis daarvan nemen we verdere vervolgstappen”, zegt Groenhof [bestuurder van de Mienskip,red]. ,,We laten dit niet zomaar aan ons voorbijgaan. Habtamu is een voorbeeld-Fries, een kanjer. Het is niet aan Derksen om te bepalen of hij wel of geen Fries is. Hij moet van Habtamu af blijven en hem al helemaal niet beoordelen op zijn huidskleur en afkomst. Vandaag Inside is een polariserend programma aan het worden, RTL/Talpa moet goed nadenken of hier wel toekomst voor is.”

Het Friese nationalisme is zo ongeveer het vriendelijkste nationalisme ter wereld. Natuurlijk hebben we ook hier wel wat etnomalloten rondlopen, maar die zijn binnen de Friese beweging – van oudsher vooral gefocust op de Friese taal – tamelijk marginaal.

Derksen – altijd uit op een rel – heeft inmiddels gezegd dat het hem allemaal niks interesseert (standaard reactie). Tegenwoordig noemt iedereen alles maar racistisch en als je zegt dat Joden een poging hen uit te roeien aan zichzelf te wijten hebben word je meteen beschuldigd van antisemitisme.

De reactie van De Hoop is overigens perfect. Je zou bijna overwegen toch maar weer op de PvdA te stemmen. Misschien is die partij dan toch niét reddeloos verloren:

Laat je niet vertellen wie je bent of waar je thuis hoort. Nooit, door niemand. Ik ben Fries en daar ben ik trots op. En verder ga ik vandaag gewoon weer aan het werk. pic.twitter.com/MoX8Hin8qY — Habtamu de Hoop (@HabtamudeHoop) April 10, 2024



Uitgelichte afbeelding: Door Partij van de Arbeid from Amsterdam, Nederland – 10. Habtamu de Hoop portret, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101225008