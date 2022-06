Happy birthday, Paul McCartney!

Paul McCartney is vandaag 80 jaar jong geworden, wat we uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Critici hebben al sinds de vroege jaren ’70 de neiging McCartney’s solowerk in ongunstige zin te vergelijken met dat van John Lennon en zelfs dat van George Harrison, maar dat is echt onzin. McCartney heeft ook na het uiteenvallen van The Beatles een groot aantal fraaie songs geschreven, naast natuurlijk bagger als Mull of Kintyre. Komt nog bij dat Macca de auteur is van enkele van de allerbeste Beatlessongs, waaronder Eleanor Rigby, Penny Lane en Blackbird. Tijd voor eerherstel!

Laurent’s favoriet: Eleanor Rigby. De tekst is grotendeels geïmproviseerd: “While I was fiddling on a chord some words came out: ‘Dazzie-de-da-zu picks up the rice in the church where a wedding has been…’ This idea of someone picking up rice after a wedding took it in that poignant direction, into a ‘lonely people’ direction”. Eleanor Rigby heeft overigens écht bestaan. Geboren in 1895 in Liverpool, overleden aldaar in 1939. Haar graf is tegenwoordig een toeristische attractie.

Things we said today, Arnold’s favoriet en in mijn ogen de beste track van A Hard Day’s Night. Opgedragen aan Paul’s toenmalige vriendin, June Asher. De ietwat melancholieke sfeer en tekst zijn volgens McCartney te verklaren door het gevoel dat zijn relatie met Jane niet voor de eeuwigheid bestemd was. De daadwerkelijke scheiding zou overigens nog vier jaar op zich laten wachten.

Niemand die zulke mooie liefdesliedjes kon schrijven als Macca, en dit is zijn beste. Deze rauwe live-versie van Maybe I’m Amazed is in mijn ogen superieur aan het al uitzonderlijk fraaie origineel. Op de plaat klinkt Paul soms wat klinisch en afstandelijk, maar hier is het ‘mooi zingen’ ondergeschikt aan de emotie. Fabelachtig.

