Rick Derringer overleden. Hij was bij allerlei bands als gitarist te gast, zijn “eigen band” was de McCoys. Harry Knipschild, de R&B-man van Veronica, had een grondige hekel aan hun hit, Hang on Sloopy. Wat ging er boven het origineel – behalve dat niemand in Europa het kende…



My girl SLoopy, Vibrations, 1964

Misschien gaat deze versie er boven (wat mij betreft althans) – ik heb hem een tijdje als tune gebruikt op RVZ.



Ramsey Lewis Trio, 1965.

Derringer was een van die schaarse popartiesten die achter Trump stonden. Wat kan het ons schelen, een van die schimmen van vroeger, behalve dan dat hij zeker niet solo in het zonnetje gezet wordt. Hij heet hier op mee te spelen. Zonde van Steely Dan.



Showbiz kids,1974

– Uitgelichte afbeelding: By Tomas Forgac Bratislava, Slovakia – Ramsey Lewis, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3927211