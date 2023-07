Handleiding voor stuivende duinen

Langzaam durven steeds meer duinbeheerders de vastgelegde duinen weer wat dynamischer te maken. Een spannend proces. Geleerde lessen zijn nu samengevat in een handleiding die beheerders kan helpen meer ruimte te geven aan natuurlijke processen.

Vroeger werden duinen in Nederland statisch beheerd: ze werden beplant met helmgras en schermen om het zand vast te houden. Veel duinen dreigen echter dicht te groeien, waardoor een groot deel van de kenmerkende flora en fauna in de knel komt. Dynamisch kustbeheer kan daar verandering in brengen, zonder de waterkerende functie van duinen aan te tasten. Sterker nog, dynamiek in de duinen kan juist een bijdrage leveren aan waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en de landschappelijke waarde van een gebied.

Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding, foto AJvdK. Twee vormen van duinbeheer samen in beeld: aangeplante zeepijnen en afgeplagde vegetatie die leidt tot stuifduin en vervolgens tot duinmeer