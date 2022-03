Handen af van de Russische cultuur in de breedste zin

Een cursus Dostojevski staken, want Poetin. Wat van de Russische literatuur mag er blijven, weet men dat Gogol van Oekraïense afkomst was?

Niet dat ik het bewust heb meegemaakt maar er hangt een belegering-van-Felix-Meritis-stemming in de lucht, lijkt het. De Waarheid is nooit verboden, maar RT en Sputnik worden geweerd.

En dan de hardwerkende middenstand, zo’n Russisch winkeltje waarvan alle grote en middelgrote steden er inmiddels wel tenminste een hebben:

De oorlog kent alleen maar slachtoffers. Aan Oekraïense kant. Maar ook in Rusland waar de bevolking hard wordt geraakt door de sancties en leeft onder het juk van de toenemende repressie van een dictator. In deze barre tijden is het juist daarom hartverwarmend om te zien dat Russen Oekraïne te hulp schieten, zoals Olga Chamova, eigenaresse van de Russische specialiteitenwinkel Vjatka in Stad. Wat het dan weer wrang maakt, zijn de verwensingen die ze van Groningers krijgt. Alsof zij de oorlog is begonnen. In de winkel aan de Nieuweweg staan een aantal dozen. “Daar kunnen mensen lang houdbaar voedsel in stoppen”, vertelt Olga aan de vrienden van OOGTV. Dat voedsel kan zelfs in de winkel gekocht worden en direct in de doos worden gespot. “Dan krijgen de klanten bij het afrekenen een fikse korting”, aldus Olga. “Daarnaast krijg ik binnenkort verschillende Georgische wijnen als donatie binnen. De verkoop, en dus de opbrengst, van deze wijnen zal volledig naar de vluchtelingen gaan.” Mooi werk, want kan uit eigen ervaring vertellen dat Georgische wijnen verdomde lekker zijn. Zoeter dan de Europese.

Geen Oekraïener of Rus v/m is geholpen met dit soort gedoe.

Integendeel. Vier de literatuur! Vier de muziek, vier de film! En voor de linkerzijde: gedenk de grote Russische anarchisten Bakoenin, Kropotkin, Goldman, Tolstoy, en doe er voor mijn part Lenin bij, want die valt ook al niet goed in het Moskou van Poetin.

Is het te laat om op te roepen een beetje beschaving te koesteren?