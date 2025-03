Handboek (Buurt)voedselbossen moet aanplant makkelijker maken

Voedselbossen zijn goed voor biodiversiteit, schone lucht, gezond voedsel en regenwateropvang. Buurtvoedselbossen zijn ook een plek van ontmoeting, samenwerken en plezier. Toch blijkt het vaak lastig voor bewoners om een voedselbos te realiseren, omdat ze belemmeringen ervaren door gemeentebeleid. Een handboek voor gemeentes moet het makkelijker maken om voedselbossen in het beleid te verankeren.

John Vermeer is voedselbosexpert en Diwi Nieboer is transitiemedewerker bij de Brabantse Milieufederatie. Als het aan hen ligt krijgt elke buurt een voedselbos. Zij werkten samen met Liesbeth van Bemmel (voedselbosbouwer) en Anna Roodhof (promovendus aan Wageningen University & Research) aan het Handboek (Buurt)voedselbossen (pdf: 2,3 MB). Het handboek moet gemeentes niet alleen helpen met het faciliteren van voedselbossen, maar is ook bedoeld om ambtenaren enthousiast te maken. “Voordelen genoeg”, vertellen ze aan de keukentafel in de voedselbosboerderij van Vermeer. “Biodiversiteitsherstel, gezond voedsel, beweging, gezondheid en educatie. Een besje plukken, weten wat bloesem is, dat is belangrijk”, zegt Vermeer. “Daarnaast zorgt een voedselbos voor verkoeling in de zomer. De bodem wordt na verloop van tijd een spons, die veel regenwater vasthoudt. Daardoor hoef je vijf jaar na de aanplant geen water meer te geven.”