Hamas Jugend bezet VU Berlijn

In Berlijn hebben leden van het Grote Anti-Imperialistische Front de Hamas Jugend gisteren de aula van de Vrije Universiteit in Berlijn bezet, want de VU doet te weinig om de oorlog tussen Israël en Hamas te stoppen Israël te vernietigen en alle Joden in zee te jagen.

Niet iedereen was gediend van de oliedomme actie en dito kretologie van de maffe anti-imperialisten. Her en der kwam het tot klappen, ook al omdat de anti-imps – die we uiteraard niet antisemitisch mogen noemen – Joodse studenten de toegang tot de aula ontzegden.

Na lang aarzelen vroeg het universiteitsbestuur de politie de aula te ontruimen, wat die ook prompt deed. Hulde.

Burgemeester Kai Wegner veroordeelde de actie op X/Twitter: “Een walgelijke actie die ons verbijsterd achterlaat. Antisemieten horen niet thuis in Berlijn! Onze universiteiten zijn plaatsen van vrije discussie en niet van haat.”

Een uitgebreid verslag van deze antisemitische actie kun je hier lezen.

Vanmiddag vond een stil protest plaats bij de universiteit:

Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=140924