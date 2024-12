Halsema verbiedt video-speech David Icke tijdens pro-Poetin demo in Amsterdam

Burgemeester Halsema heeft de antisemitische complotdenker David Icke verboden vanmiddag via een videoverbinding een vredesdemonstratie pro-Poetin demo in Amsterdam toe te spreken. Halsema is bang dat Icke’s (virtuele) aanwezigheid zal leiden tot onrust in de binnenstad.

Icke wilde eerst in eigen persoon de demo toespreken, maar zijn inreisverbod is recentelijk met twee jaar verlengd.

Als alternatief wilde hij via een videoverbinding alsnog een toespraak houden, maar ook dat verhindert Halsema nu. Volgens de burgemeester zou de ‘komst’ van Icke tot ‘geschokte en bezorgde reacties’ leiden, met name in de Joodse gemeenschap. ‘Icke staat bekend om het verspreiden van antisemitisch gedachtegoed en eerder waren er concrete aanwijzingen dat zijn komst een bedreiging vormt voor de openbare orde’, schrijft Halsema.

Marjolein Faber is het voor de allereerste keer eens met Halsema: ook zij is van mening dat Icke maar beter in Engeland kan blijven. Faber maakt zich zorgen over ‘de verspreiding van anti-overheidsextremisme en complottheorieën’door Icke. Wat dan wél weer hilarisch is.

Icke denkt (of zégt te denken) dat we in het geheim geregeerd worden door buitenaardse reptielen. Ook is hij van mening dat “een Joodse kliek” de Eerste en Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt, evenals de Russische Revolutie. Volgens Icke viel de Holocaust wel mee en moeten Joden wat minder zeuren. Dat niveau.

Bron: AD

