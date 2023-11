Halsema begrijpt angst Amsterdammers na winst PVV

Ik heb lang een afkeer gekoesterd van Femke Halsema, maar die afkeer heeft inmiddels plaats gemaakt voor (op zijn minst) respect. In een sterke verklaring heeft de Amsterdamse burgemeester de inwoners van Amsterdam vandaag verzekerd dat in haar stad “racisme, moslimhaat en xenofobie” niet getolerereerd worden. Uiteraard een verwijzing naar de verkiezingsoverwinning van de notoire racist en islamofoob Geert Wilders.

“Wij zien de pijn van veel Amsterdammers, de grote zorgen om zichzelf, om hun kinderen en zij stellen zich de vraag ‘mogen wij hier nog zijn?’, ‘worden wij wel beschermd als het nodig is’? Het antwoord is ja! Je bent een Amsterdammer, samen vormen wij onze vrije en tolerante stad.”

Eerder maakte Halsema al korte metten met de antisemitische leuze From the River to the sea, Palestine must be free. Ook daarvoor hulde.

De combinatie PvdA/GL kwam gisteren in Amsterdam met 33% als grootste uit de bus. De PVV kreeg 9,5% van de stemmen. Dat is laag in vergelijking met veel (plattelands)gemeenten waar de PVV soms 30% scoorde, maar nog steeds een verdubbeling van het aantal stemmen dat de partij bij de verkiezingen in 2021 kreeg.

Uitgelichte afbeelding: Door Jos van Zetten – originally posted to Flickr as Twitter feest Femke Halsema, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10741953