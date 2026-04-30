Hagedissen op de vlucht voor grote natuurbrand op de Veluwe

Op 29 april 2026 woedde een grote natuurbrand op het militair oefenterrein in ’t Harde, op de Noord-Veluwe. Door de harde oostenwind en de aanhoudende droogte van de afgelopen periode kan het vuur zich snel verspreiden en is het lastig onder controle te krijgen. De brand vormt een gevaar voor reptielenpopulaties in het gebied.

De natuur wacht al weken op regen. In deze tijd van het jaar is de sapstroom van de heidestruiken nog niet op gang gekomen en dit vormt met de dode grassen van vorig jaar een ideale mix om snel te ontvlammen wanneer er een vonkje bij komt. Afgelopen periode zijn er al meerdere natuurbranden ontstaan. Vandaag zijn er naast ’t Harde ook al branden gemeld in de buurt van Tilburg en Oosterhout.

Reptielen lopen grote risico’s wanneer een brand in hun leefgebied plaatsvindt. Waar grote zoogdieren en vogels kunnen vluchten voor de vlammen, gaat het vuur te snel voor reptielen om te ontkomen. In het verleden is na natuurbranden gezocht in reptielenleefgebieden en daarbij zijn behoorlijk veel slachtoffers gevonden.