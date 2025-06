Habitatkwaliteit en insectenrijkdom op binnendijken

In de Nederlandse zeekleigebieden ligt een gigantisch netwerk van binnendijken. Duizenden kilometers en tienduizenden hectares met een grote potentie voor insecten zoals wilde bijen en graslandvlinders. Met uitgekiend en ouderwets beheer liggen er volop kansen om een impuls te geven aan de karakteristieke natuurwaarden van dit agrarisch landschap.

In toenemende mate is er in ons land belangstelling voor binnendijken. Dat is niet zonder reden want er worden om de haverklap zeldzame insectensoorten ontdekt; vermeend uitgestorven of nooit eerder gezien. Ook de aantallen insecten op binnendijken zijn af en toe opzienbarend. Dichtheden van soms wel duizenden solitaire bijen en honderden graslandvlinders per hectare. Dit maakt duidelijk dat bijzondere natuur zich niet beperkt tot natuurgebieden. En dat is prettig nieuws in een tijd dat over de biodiversiteit van het boerenland meestal negatief wordt gesproken.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door Ceinturion op de Nederlandstalige Wikipedia – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2941965