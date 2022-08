Guterres terecht woedend op de oliebaronnen

Guterres van de VN werd gisteren boos, zeg maar: woedend. Mooi! Terecht! Op de oliebaronnen die ons allemaal een flinke poot uitdraaien. Ik kan daar nog net mee leven, ben mijn auto al twee jaar kwijt, maar Guterres wijst even op de miljarden mensen die daardoor in de pure, diepe stront geraken. Puur en diep. En de winst doorsturen als bijvoorbeeld bonussen. Een Shell-commissaris tegen hun opperbaas, Van Beurden: ‘Wat heb jij ons een fantastisch tweede kwartaal bezorgd, Ben jongen! Je bonus zit wel goed… zeker, zeker, mét zes nulletjes…‘

Shells winst in het tweede kwartaal haalt recordhoogte: € 11,2 miljard, en het eerste kwartaal € 9,1? Zozozo… Twee Miljard Stijging in drie maanden? Hoekandah?

Wat zou Rutto-de-grutto of anders Kaag nu gaan doen? Hij en zij hebben geld nodig, dus kunnen we wellicht misschien eventueel iets van de enorme geldberg – vrijwel de begroting van onze defensie voor Een Heel Jaar – afromen? Maar dan legaal?

Helaas, lieve jongens en meisjes – weinig kans op succes, heel weinig – en het kalf is namelijk al verdronken. Zeker is het zo dat de Britten wel hun ‘windfall tax’ hebben. Maar ja – het kwaad is al geschied en belastingtrucs met terugwerkende kracht – elke wet met TerugWK – dat ligt nooit lekker. Toch doen Spanje en ook Italië dat nu ook.

Shell staat niet op eenzame hoogte: met de andere oliegrootmachten – BP, Chevron, ExxonMobil en TotalEnergies – hebben die in dat tweede kwartaal € 57,8 miljard winst binnengehaald. Ja, je kan natuurlijk niet zomaar je tweedehands Toyota wegdoen voor een elektrische scooter of een Tesla of dat nieuwe elektrische monster, de Polestar (van Volvo, en die is weer van de Chinezen).

En de oliemannen/vrouwen komen allemaal met dezelfde uitvlucht: we konden er niks aan doen, we konden echt niet genoeg investeren door eerst corona, en nu de oorlog. Écht niet!

Shell weet allang wat ze doen met ’t geld: die gaan aandelen terugkopen tegen een leuke koers. Dat vinden veel beleggers heel fijn! En wij? Wij hebben zoals heel vaak effuh ut nakijkuh. Wij kunnen dat misschien nog hebben, maar in Zuid-Europa? Afrika, Z-Amerika, Azië?

Forget it!