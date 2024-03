Grote Meren in Noord-Amerika historisch ijsvrij

Er is nog nooit zo weinig ijs geweest op de vijf grote meren op de grens tussen de VS en Canada sinds het begin van de metingen, vijftig jaar geleden. De voorbije winter was uitzonderlijk warm, maar volgens wetenschappers zijn de ijsomstandigheden al decennialang gestaag aan het verslechteren.

De Grote Meren bevatten meer dan een vijfde van al het zoetwater op aarde. De ijsbedekking op onder meer het Huronmeer en Lake Superior bereikt zijn jaarlijkse piek meestal eind februari of begin maart. Maar uit satellietbeelden van de Amerikaans meteorologische dienst (Noaa) blijkt dat de meren de voorbije maanden verre van hun normale ijsdikte hebben bereikt. – Lees verder bij de bron, IPS