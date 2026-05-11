Grote kans op aanhoudende droogte door lage waterreserves in Europa

Het neerslagtekort is door de uitzonderlijke weersomstandigheden van de afgelopen weken snel toegenomen. Omdat de grondwaterreserves na het extreem droge jaar 2025 niet zijn aangevuld, is de uitgangssituatie ongunstig. Nieuwe driemaandsprognoses voor rivierafvoeren schetsen een zorgelijk beeld. Door de geringe sneeuwval in de Alpen en de droge bodems in Duitsland worden lage afvoeren verwacht.

Het neerslagtekort loopt dit jaar ongekend snel op. De combinatie van veel zon, hoge temperaturen en een schrale oostenwind heeft de verdamping tot uitzonderlijke niveaus opgedreven. Waar een ‘normaal’ neerslagtekort rond deze tijd van het jaar gemiddeld tussen de 20 tot 40 millimeter ligt, zitten we volgens de Droogtemonitor van het KNMI nu landelijk al op een tekort van circa 89 millimeter. Daarmee zitten we op de lijn van de 5 procent droogste jaren. Vorig jaar zaten we begin april in dezelfde categorie.

