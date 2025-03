GrootKapitalistisch bedrog

Wat me ertoe beweegt, ben ik even vergeten. Het is een tussendoortje. Ik raakte zojuist onder de indruk bij terugkijken naar het Ongelofelijke GrootKapitalistische Bedrog & Gekonkel (GKB&G) van Neelie Smit-Kroes met de Betuwelijn. Zij was toen minister van verkeer en waterstaat onder Lubbers. In haar bio op Wiki krijgt haar hogeschoolgekonkel wel… één regel de aandacht. Wow!

Nu weet ik het weer: ik kwam op haar door zowel het rumours rond Chemours en PFAS van de laatste dagen, als door de sluiting van twee ‘basischemiebedrijven’ in Rotterdam. Dat zijn LyondellBasell met 160 werknemers, en Tronox met 240.

LB maakt ‘propyleenoxide’ en styreen, Tronox pigmenten. Redenen, althans in het openbaar: hier kost de energie meer dan in buurlanden en de concurrentie uit China is groot. Ik lees niets over de schadelijkheid van hun producten en kan er niets over zeggen.

Ik kijk nog even het Zwartboek Betuwelijn door. Dat is o.m. samengesteld door een gepensioneerde hoge ambtenaar van V&W, ir Wouter Leeuwenburg. Ooit verloor de minister fors in de zg. ‘Granaria-affaire’. Een buurman uit Wassenaar wilde graanvervoer direct met enkele binnenvaarders organiseren en Neelie zou het voor hem regelen.

Er bestond echter een verplichte beurs voor die schippers. Het liep helemaal mis, de minister verloor en ze wilde volgens Leeuwenburg de binnenvaart daarom wel een poepie laten ruiken. Dat werd de Betuwelijn, die de bedenkers steevast ‘Betuweroute’ noemen.

In 1995 en later was mijn achterbuurman in de Balistraat in Amsterdam nogal druk met de Betuwelijn. Dat was Rembrandt-kenner en milieu-activist dr Michiel Roscam Abbing. We besloten een website te beginnen, ‘Geen.betuwelijn.nu’. Dat liep behoorlijk lekker, zeker publicitair, ook omdat we gesponsord werden door een ondernemer uit Lingewaard, jawel, in de Betuwe.

De aanleg van de lijn ging namelijk dwars door allerlei stadjes en dorpen – en dat terwijl er achter Zevenaar nog decennialang geen enkele aansluiting op de Duitse spoorlijnen was – terwijl het daarvoor juist bedoeld was. Onze website deed het aardig, zodat we op een gegeven moment ook op V&W werden uitgenodigd ter inpalming. Ik kan me het gesprek niet meer exact herinneren.

Het was het aller-, allergrootste Ongelofelijke GrootKapitalistische Bedrog & Gekonkel sinds 1945. De laagste of beste truc was dat het ministerie op grote schaal al contracten sloot met aannemers ver voordat het werk begon. Als het dan niet door zou gaan, moest je die toch allemaal afkopen… (Ik geef maar even de dieplink naar een wijziging van Wikipedia uit 2007, die er later weer uit verdween )

Laten we afwachten wat er van Chemours & cie komt. Uiteraard: leugens en bedrog, zeker, zeker. Maar of ze het gaan winnen nu ook de Shell af en toe wordt veroordeeld…? Overigens is Annemarie Jorritsma geen waardige opvolgster van Neelie: ietsie te slap, niet gretig genoeg, tandjes niet scherp genoeg. Ja, wel deugnietster en konkelaarster. Maar ze is nu wel oud.