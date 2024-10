Groot-Brittannië wil zeker nog 99 jaar zeggenschap over Diego Garcia

De Tories briesen dat het Verenigd Koninkrijk zomaar een strategische post overgeeft aan “een bondgenoot van China”. Hiermee wordt het onafhankelijke land Mauritius bedoeld. De illusie van een Brits wereldrijk wordt anno 2024 nog steeds gekoesterd door deze partij. Maar Labour, in de gestalte van minister van buitenlandse zaken Lammy, doet niet veel anders.

Dat Chagos wordt losgelaten aan Mauritius wil niet zeggen dat Gibraltar, de Falklands en de bases op Cyprus ook opgegeven zullen worden, zegt Lammy. En Groot-Brittannië heeft zichzelf de zeggenschap over het hoofdeiland van de Chagos Archipel. Diego Garcia, voor 99 jaar met recht van verlenging. De zon mag nog steeds niet ondergaan over het Britse Rijk.

De Britse tak van Human Rights Watch stelt dat de Chagossianen alsnog geraadpleegd moeten worden over de status van de eilanden.

Het lot van de Tamil-vluchtelingen op Diego Garcia wordt met imperiale achteloosheid doorgeschoven naar Mauritius, dat verder geen zeggenschap mag hebben over dit eiland.

– The Guardian.

