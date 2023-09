Een deportatie van Diego Garcia met succes aangevochten

Een groep vluchtelingen van Tamil-achtergrond uit Sri Lanka is op 3 oktober 2021 op Diego Garcia beland. Zij waren gevlucht in een vissersboot en zijn gered en naar het door Groot-Brittannië illegaal als kolonie bestuurde eiland overgebracht.

Het koloniale bestuur heeft bepaald dat de vluchtelingen teruggedeporteerd kunnen worden naar Sri Lanka. Tien van hen hebben bij het hooggerechtshof dat over de kolonie gaat hun beklag gedaan.

Hun zaak is onzorgvuldig beoordeeld en zij lopen het risico gevangen genomen en gemarteld te worden in Sri Lanka. De afwijzing van het hooggerechtshof is aanleiding de zaak van alle aanwezige vluchtelingen op het eiland opnieuw te bezien.

Het Britse koloniale regime heeft ruime ervaring met het etnisch zuiveren van de Chagos Archipel, waarvan een deel van de bevolking nog wel van Tamil-achtergrond (contractarbeiders op de plantages) is.

