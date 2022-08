Groninger terreurboer opgepakt wegens dumpen afval op snelweg

De politie heeft een 32-jarige man uit het Westerkwartier (Grootegast e.o.) opgepakt op verdenking van afvaldumping op een snelweg. Hij wordt ook verdacht van brandstichting.

Tussen 28 juli en 1 augustus werden op de A7 ’s nachts afval en pallets gedumpt. Bij Frieschepalen, in de Friese gemeente Opsterland, leidde dat tot een ongeluk waarbij een auto zwaar beschadigd raakte.

Tussen het afval zat ook het kankerverwekkende asbest. Rijkswaterstaat moest een speciaal team inschakelen om de asbest op te ruimen.

Hoe de politie de terreurverdachte op het spoor kwam is niet bekend gemaakt, maar mijn pappenheimers kennende vermoed ik dat betrokkene na het consumeren van ettelijke biertjes in de kroeg heeft zitten zwetsen over zijn heldendaden.