GroenLinks en PvdA gaan samen de Kamerverkiezingen in

Als niet-lid en zelfs-niet-kiezer van een van beide partijen juich ik niettemin dit nieuws toe. Wat er aan de linkerzijde gebundeld kan worden graag bundelen – en doe er een lijstverbinding met de Partij voor de Dieren bij.

PvdA en GroenLinks gaan met een gezamenlijke lijst en één verkiezingsprogramma meedoen aan de verkiezingen van 22 november. De afgelopen week mochten de leden van de twee partijen in een referendum hun mening geven over het bundelen van de krachten: 91,8 procent van de deelnemende GroenLinks-leden stemde voor en 87,9 procent van de PvdA’ers. De uitslag werd bekendgemaakt in Utrecht.