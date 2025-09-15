Groenen grote verliezers bij deelstaatverkiezingen in Noordrijn-Westfalen

De extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) is de grote winnaar van de deelstaatverkiezingen in Noordrijn-Westfalen. De partij veroverde 14,8% van de stemmen, een winst van 9,7%. De Groenen deden het slecht, de partij ging van 20% naar 13,3%.

Ook de SPD deed het niet goed, al bleef het verlies beperkt tot zo’n 2%. De sociaaldemocraten zijn met 22,2% van de stemmen nu de tweede partij in een deelstaat die ooit een rood bolwerk was. De CDU wist zich met 33,3% goed te handhaven. Over het minimale verlies (minder dan 1%) zullen de christendemocraten zich ongetwijfeld niet druk maken.

De Groenen bleven met 25,1% wél de grootste partij in Keulen. Keulen blijft een rood/groen bolwerk, want SPD en Linke deden het met respectievelijk 19,9% en 10,6% ook prima. De AfD kwam in Keulen niet verder dan 9,6%.

Noordrijn-Westfalen is met 18 miljoen inwoners de grootste Duitse deelstaat. De uitslag is de zoveelste bevestiging van het feit dat de AfD inmiddels ook in het westen van het land een stevige electorale basis heeft.

De definitieve uitslag kan natuurlijk nog afwijken van de voorlopige cijfers hierboven.

Uitgelichte afbeelding: Hendrik Wüst, lijsttrekker CDU in Noordrijn-Westfalen – Von Olaf Kosinsky – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83622376