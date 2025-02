Groene tips tegen winterdips

Deze maanden zitten boordevol grijze en regenachtige dagen. Het is donker en je motivatie voor werk of andere activiteiten is ver te zoeken… Gelukkig is er iets dat kan helpen: ga de natuur in! Lees de tips van Atlas Leefomgeving en verander van een onderuitgezakte ‘Winter vol liefde’-bingewatcher in een energieke bosbader.

Een winterdepressie bestaat, zeggen klinisch psychologen in Nederland en wereldwijd, volgens een artikel in Trouw van 16 januari. Veel mensen voelen zich somber en lusteloos in de winter. Ze hebben weinig energie en willen vooral veel slapen en eten. Naar schatting lijdt 3 procent van de Nederlanders aan winterdepressie, en 8,5 procent heeft last van een mildere vorm, de winterblues. Winterdepressie komt drie tot vier keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Vaak blijkt een daglichtlamp te werken. Of mensen zoeken de zon op in de winter.

Wat in alle seizoenen werkt bij een dip, dus ook in de winter, is de natuur! Die kan helpen om je beter te voelen. Zo zegt de Amerikaanse bioloog Edward Wilson: “De behoefte aan natuur is bijna even noodzakelijk voor onze mentale en fysieke gezondheid als voldoende lichaamsbeweging of een evenwichtig eetpatroon.”