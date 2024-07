Groene gordel rond de stad helpt hitte draaglijk te houden

Om de temperatuur in de stad draaglijk te houden, moet ook naar het omliggende platteland gekeken worden, blijkt uit nieuw onderzoek. Een groene gordel kan de temperatuur met een halve graad doen dalen.

Steden hebben in de zomer last van het zogenaamde hitte-eilandeffect: er is minder groen en in steen en beton wordt hitte opgeslagen en vastgehouden. Bovendien is er in de stad minder wind. De temperatuur kan daardoor verschillende graden hoger liggen, en het verschil is ’s nachts het grootste.

Om zich te wapenen tegen de klimaatverandering, zoeken stadsbesturen daarom volop naar manieren om de stad te ontharden en meer “groen en blauw” te voorzien: beplanting en waterpartijen. Maar in de stad is er vaak bitter weinig ruimte om dat snel of op grote schaal te doen.

