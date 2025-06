Griezelige oproep Amerikaanse ambassadeur in Jeruzalem

Trump heeft zojuist op Truth Social een bericht gedeeld van Mike Huckabee, de Amerikaanse ambassadeur in Jeruzalem. Het gebruikelijke geslijm, met één opmerkelijke passage: No President in my lifetime has been in a position like yours. Not since Truman in 1945. Voor degenen die niet goed opgelet hebben tijdens de geschiedenislessen op de middelbare school: in 1945 besloot de toenmalige Amerikaanse preesident Harry Truman atoombommen in te zetten tegen Japan. Nu ben ik er helemaal voor korte metten te maken met het islamofascistische bewind in Teheran, maar ik mag toch écht hopen dat Huckabee Trump niet probeert over te halen atoomwapens in te zetten tegen Iran.

