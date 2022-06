Greta Thunberg op Glastonbury

Het hoogtepunt van Glastonbury – maar misschien zie ik het zo als toen stukken en nu net iets jonger dan de artiest – in ieder geval gisteren was het optreden van Paul McCartney. Het stond aangekondigd als durend van half twaalf tot half twee Nederlandse tijd, maar kort voor dat laatste tijdstip verscheen Bruce Springsteen als support act op het podium.

Twee van die reuzen kap je niet af voor het weerbericht.

De tachtigjarige ging door tot kwart over twee, met ook Dave Grohl als onverwachte gast.

Bij de toegift verscheen Paul met de Oekraïense vlag op het podium.

De projectie achter de band gaf een bijna-subliminaal portret (“cameo”) van Greta Thunberg.

De BBC van 2022 kon het niet opbrengen het optreden van Greta Thunberg en Volodymyr Zelenskiy op Glastonbury zelfs maar te vermelden. Laat staan uit te zenden.

Waarschijnlijk wat betreft de eerste vanwege haar opmerking over liegende politici. Fragmenten van haar optreden zijn weggepoetst. The Guardian heeft passages van haar toespraak. Terzijde: Thunberg ziet er niet meer uit als een kind zoals een paar jaar geleden wel. Nogal wiedes, zult u zeggen.

De fragmenten vertaald:

“We naderen de afgrond en ik wil met klem aanraden dat allen die nog niet hun verstand hebben laten groenwassen om vol te houden.

Laat ze ons geen centimeter dichter naar de rand slepen. Nu moeten we volhouden.

Het is niet alleen aanvaardbaar geworden dat leiders liegen, het is bijna wat we van ze verwachten.

Hoop is niet iets wat je geschonken wordt. Je moet haar verdienen, zelf scheppen. Ze is niet passief te winnen door passief toe te kijken en af te wachten tot iemand anders iets doet.

Het gaat om actie ondernemen. Maak het je niet gemakkelijk. En als een stel schoolkinderen miljoenen mensen de straat op kon krijgen en hun leven doen veranderen, stel je dan eens voor wat we allen samen konden doen als we het proberen.

Doe het schijnbaar onmogelijke [door te helpen de opwarming tot staan te brengen voor het te laat is.]

Deze crises zijn het grootste verhaal ter wereld nu. En het moet verteld worden zo uitgebreid en ver als mogelijk, zo ver als onze stemmen reiken en nog verder.

Het moet verteld worden in de artikelen, kranten, films, liedjes; aan de ontbijttafel, bij de lunch, bij familiebijeenkomsten; in de lift en bij de bushalte; in winkels op het platteland … en op muziekfestivals als Glastonbury.”

Zoals te verwachten is er hoofdzakelijk schelden op Thunberg te vinden in verband met haar optreden. Over de toespraak van Zelenskiy is niets te vinden verder, behalve de toespraak zelf…

Misschien moet er nog even aan herinnerd worden dat vijf jaar geleden Jeremy Corbyn als held optrad.

