Grens van 1,5 graden Celsius deze maand overschreden

De eerste elf dagen van deze maand waren de heetste ooit gemeten voor deze tijd van het jaar. Dat zegt Copernicus, het aardobservatieprogramma van de Europese Unie.

Nadat weerfenomeen El Niño officieel was afgekondigd en het zeeoppervlak vorige maand recordtemperaturen bereikte, blijkt nu dat tijdens de eerste elf dagen van juni de hoogste temperaturen ooit werden gemeten voor deze tijd van het jaar.

Bovendien overschreden de mondiale oppervlaktetemperaturen voor het eerst het pre-industriële niveau met meer dan 1,5 graden Celsius gedurende de maand juni.

– Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: By NASA’s Scientific Visualization Studio, Key and Title by uploader (Eric Fisk) – https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/index_v4.html, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113131169