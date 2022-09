Goldman Sachs: poging Poetin EU met gasprijs te chanteren mislukt

Slecht nieuws voor de Poetinpijpers van radicaal-links en extreemrechts: volgens Goldman Sachs heeft de EU de ‘puzzel’ hoe de winter door te komen zonder Russisch gas opgelost. Goldman Sachs verwacht dat de gasprijs met de helft gaat dalen.

Ook zo benieuwd hoe Noam Chomsky en Tucker Carlson dit nu weer gaan spinnen?

Die prijsdaling verwacht men overigens pas in de herfst en in de winter. Tijd voor het kabinet wakker te worden en tot die tijd de idiote tariefsverhogingen van de energieleveranciers aan banden te leggen. Rattenfall en co maken miljardenwinsten, terwijl burgers de rekeningen niet meer kunnen betalen. Niet alleen is dat moreel onaanvaardbaar, het ondergraaft op termijn ook de steun voor de oorlog tegen de fascist Poetin.

Uitgelichte afbeelding: Door Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5312925