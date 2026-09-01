Marta Kubišova maakte naast haar solo-optredens deel uit van een trio, The Golden Kids. De andere leden waren Václav Neckář en Helena Vondráčková (afgebeeld). Zij moesten wel solo doorgaan want Kubišova kreeg een algeheel verbod op optreden.

Hier hun versie van Manfred Manns Fox on the run, een weemoedig nummer dat wel passend is voor een band die van overheidswege ontbonden gaat worden vanwege de Normalisatie in Tsjechoslowakije. Voor de Manfreds was het de op een na laatste single voordat de band uiteenging.



Šel sen kolem nás

Een medley bij de Midem in Cannes, 1968

En dan, eenentwintig jaar later, de hoop is terug in Tsjechoslowakije. Terugkeeroptreden met een lied dat u kent en dat nogal toepasselijk was.



Časy se měni

– UItgelichte afbeelding: Autor: Palickap – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54368801

Wordt vervolgd