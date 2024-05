Goed werk van Halsema: anti-Israëlisch tentenkamp UvA meteen ontruimd

De politie heeft vannacht het kamp van de anti-Israëlische betogers op Roeterseiland ontruimd. Complimenten aan Femke Halsema die in de gaten had dat je dit soort manifestaties meteen de kop in moet drukken, wil je voorkomen dat het gierend uit de klauw loopt. Wat er dán gebeurt hebben we in de VS op Columbia State en UCLA gezien.

Enkele betogers/bezetters gooiden met vuurwerk en stenen, maar de politie had uiteindelijk weinig moeite de zaak te ontruimen. Er werden 125 mensen opgepakt, waarvan het merendeel inmiddels weer vrij is.

Uiteraard staat Twitter/X nu vol met gejammer over het onrecht dat de Hamaswappies is aangedaan, maar dat is standaard in extremistische kringen. De coronawappies deden 24/7 niks anders en Geert Wilders heeft van slachtoffer spelen zijn broodwinning gemaakt.

Ook op de rechterkant van het politieke spectrum weer veel voorspelbare reacties. Het aantal oproepen het leger in te zetten was vanochtend in alle vroegte al niet meer te tellen en Kerrolaain meende haar vriendje Geert Wilders een plezier te doen door een Kamerdebat aan te vragen:

Jawel: dat is dezelfde Kerrolaain die weigert het wangedrag en de rotzooi van boerenknokploeg FDF te veroordelen.

Inmiddels begint het slachtoffergedrag van de betogers surrealistische vormen aan te nemen. Na er eerst een tyfuszooi van te hebben gemaakt, journalisten te hebben bedreigd (weliswaar van de Telegraaf, maar tóch), hekken uit de grond te hebben getrokken en bruggen te hebben geblokkeerd eisen sommige Hamaswappies nu compensatie:

Voor vanmiddag is opnieuw een betoging aangekondigd. Eerst zouden er twee betogingen zijn, maar die zijn nu samengevoegd. Nog niks gezien op Twitter, maar mogelijk morgen meer.

Uitgelihte afbeelding: Door Iijjccoo uit en.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2941545