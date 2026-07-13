God alleen is genoeg

Veel kostbaar bloed heeft 's werelds loop gestort en menig bloem is onverhoopt verdord; verhef u niet op jongzijn en op glans, de knop valt af, eer zij geopend wordt.

In het redactielokaal ontvouwde zich naar aanleiding van Patti Smith een gesprek over het verband tussen seksuele extase en godsdienstige extase. De naam van Hadewych komt als eerste boven, maar van haar teksten is zo te zien niets op muziek gezet. Dit geldt wel voor Teresa van Avila, van haar Nada te turbe presenteer ik een opmerkelijke mooi gezongen versie van het koor van de Portland State University. Met mondkapjes kan men dus nog echt goed zingen.

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