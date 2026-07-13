God alleen is genoeg

In het redactielokaal ontvouwde zich naar aanleiding van Patti Smith een gesprek over het verband tussen seksuele extase en godsdienstige extase. De naam van Hadewych komt als eerste boven, maar van haar teksten is zo te zien niets op muziek gezet. Dit geldt wel voor Teresa van Avila, van haar Nada te turbe presenteer ik een opmerkelijke mooi gezongen versie van het koor van de Portland State University. Met mondkapjes kan men dus nog echt goed zingen.
Nada te turbe,
Nada te espante,
Todo se pasa,
Dios no se muda,
La paciencia todo lo alcanza,
Quien a Dios tiene nada le falta,
Solo Dios basta.
– Uitgelichte afbeelding: By Peter Paul Rubens – Kunsthistorisches Museum Wien, Bilddatenbank., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5096194