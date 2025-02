Gletsjers wereldwijd verliezen elk jaar 273 miljard ton ijs, met de Alpen op kop

Sinds 2000 hebben gletsjers elk jaar 273 miljard ton ijs verloren. De grootste verliezen waren voor de Alpen en de Pyreneeën. De totale hoeveelheid verloren ijs is gelijk aan het drinkwaterverbruik van de gehele wereldbevolking in 30 jaar tijd.

Naast de stijging van de zeespiegel heeft het smelten van gletsjers wereldwijd een invloed op onze zoetwatervoorraden. En dat die smelt een vaart neemt is een understatement: sinds het begin van deze eeuw verliezen gletsjers gemiddeld 273 miljard ton ijs per jaar. En dat is nog niet alles, want volgens internationaal onderzoek schuilt er ook een verontrustende versnelling in de afgelopen tien jaar.

“Het verlies van gletsjers heeft sinds 2000 bijgedragen aan ongeveer 0,75 millimeter zeespiegelstijging per jaar, en dat is in het afgelopen decennium nog versneld”, zegt Harry Zekollari, hoogleraar Water en Klimaat aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) mede-auteur van het onderzoek in Nature.

– Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: By © Günter Seggebäing, CC BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11652545